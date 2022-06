Motocross : le débriefe des Belges. Sacha Coenen proche de l’exploit, Liam Everts blessé et Jago Geerts nouveau leader

Jago Geerts est celui qui s’en sort le mieux au soir du Grand-Prix d’Allemagne puisqu’il reprend la tête du championnat MX2. 11 GP ont déjà été disputés. Il en reste 8 et Geerts se retrouve avec 8 points d’avance au championnat. Le Mondial MX2 est le plus passionnant cette saison. Le duel avec Tom Vialle n’en finit pas de rebondir. Le français a été victime d’une casse mécanique en deuxième manche. Ce qui redistribue complètement les cartes. D’autant plus que Jago Geerts conserve une attitude et un mental de champion malgré les aléas de ces derniers temps (chute et blessure en France). Son discours et son langage corporel sur et en dehors de la moto transpirent la détermination. Jago ne lâchera rien !

"Je n’ai pas ressenti un bon feeling samedi lors des qualifications, explique Jago Geerts. Heureusement, dimanche je me suis senti immédiatement mieux en piste. En première manche, je roulais bien mais j’ai un peu cafouillé avec mon sélecteur de vitesse et j’ai dû revenir au caractère dans la roue de Vialle. J’ai tenté de le dépasser à plusieurs reprises mais ça ne marchait pas. C’était décevant. J’étais très fâché sur moi ! Mais en deuxième manche, j’ai de nouveau pris un excellent départ. J’ai vu ce qui s’était passé avec Vialle. J’ai donné le meilleur de moi-même mais la piste était dangereuse à certains endroits et j’ai préféré ne pas tenter le diable. Je termine à nouveau deuxième."