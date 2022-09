Motocross : le belge Jago Geerts joue le titre mondial ce week-end. Sera-t-il le 53e belge champion du monde ?

Bien sûr ce n’était que la manche qualificative du samedi déterminant seulement la place sur la grille de départ dimanche. Bien sûr, le circuit n’était pas encore défoncé et suffisamment exigeant pour faire la différence. Mais Tom Vialle a dominé cette journée du samedi en Turquie que ce soit lors des essais chrono ou lors de la course qualificative. Le pilote KTM a pris le meilleur départ. Très important pour la confiance ! Jago Geerts s’est élancé quatrième. Le pilote Yamaha est rapidement revenu deuxième mais il n’est jamais parvenu à revenir dans la roue du pilote français. "Je me sens plus relax que prévu, nous a expliqué Jago Geerts. Le circuit sera différent demain et je préfère aborder la course demain avec 2 points d’avance au championnat plutôt que 2 points de retard !"

Tom Vialle, lui, ne tire aucun plan sur la comète. "On est tous les deux très rapide. Le départ sera très important. Je me sentais bien aujourd’hui sur la piste. On verra demain !"

Quant à notre quintuple champion du monde Joël Smets, manager sportif chez KTM mais aussi belge de cœur, il relativise : " Bien sûr Tom a moins de pression car il a déjà été champion du monde. L’idéal pour le manager que je suis serait que Tom soit champion demain et, pour le belge que je suis, que Jago soit champion l’an prochain !"

Il est vrai que Tom Vialle ne sera plus là l’an prochain, puisqu’il a signé avec KTM USA pour évoluer dès 2023 aux Etats-Unis (supercross et motocross). Geerts devrait, lui, resigner avec Yamaha pour encore un an en MX2 avant de passer en MXGP en 2024.