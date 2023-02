Motocross : l’ascension phénoménale des jumeaux bruxellois Coenen à seulement 16 ans !

Ils sont les benjamins du championnat du monde et ils ont l’air de trouver ça normal de déjà jouer les premiers rôles, alors que ça ne l’est pas du tout !

"Nous, on s’en fout de l’âge en fait, poursuit Sacha. Ils roulent dans la même catégorie que nous et on doit leur montrer qui on est ! Ce n’est pas parce qu’on est plus jeune qu’on est moins bon."

Pour Sacha, qui est physiquement moins développé que son frère jumeau, le poids plume est un problème aujourd’hui. "Je dois peser environ 13 ou 14 kilos de moins que Lucas. Et ça me pose des problèmes de mise au point des suspensions. Ce qui explique que je ne roule pas avec Lucas. Sinon la vitesse est là. Même si j’étais sur le podium le week-end dernier, je sens que ça peut aller beaucoup mieux en réglages de suspensions. J’espère résoudre ce problème pour le premier Grand-Prix en Argentine (12 mars), comme ça, on peut jouer direct devant car physiquement on est bien, on s’entraîne pour ! On roule 5 fois par semaine. On adore ça ! Là-bas en Argentine, on va faire de notre mieux en pensant à s’amuser sur la moto. On veut prendre de l’expérience en roulant avec les meilleurs devant. On va essayer de prendre de bons départs et tenir le rythme."