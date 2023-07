Motocross : Jago Geerts remporte le GP MX2 de Tchéquie et passe 3e au championnat

Jago Geerts (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix MX2 de Tchéquie, 12e manche du championnat du monde, sur le circuit de Loket. Remportant sa cinquième victoire de la saison, il a devancé l’Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna).

Jago Geerts avait remporté la première manche, plus tôt dans la journée et a terminé à la troisième place de la seconde, derrière le leader du classement général, l’Italien Andrea Adamo (KTM) et Simon Laengenfelder. Sacha Coenen (KTM), cinquième de la première manche et septième de la deuxième, prend la septième place du Grand Prix, juste devant son frère jumeau Lucas (Husqvarna), deux fois huitième. Liam Everts (KTM), 17e puis 6e, est 11e du GP.

Au classement du championnat du monde, Geerts remonte à la troisième place, avec 491 points, à 40 points d’Adamo et à cinq de Kay de Wolf. Liam Everts est cinquième (447 points), Lucas Coenen huitième (372 points) et Sacha Coenen 15e (142 points). La semaine prochaine, la 13e manche du championnat du monde aura lieu à Lommel, à l’occasion du Grand Prix des Flandres.