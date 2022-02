Motocross : Jago Geerts prêt à se battre pour le titre mondial MX2

"On a effectué des changements cet hiver : mon entraîneur et mon docteur. Ils m’ont établi un très bon plan de préparation qui me convient très bien. Je suis plus précis à l’entraînement. Je me sens très bien sur la moto. Ma moto marche fort pour les départs. Donc j’attends avec impatience le début de saison et je pense que je peux faire de belles choses si tout continue ainsi.

Pourquoi seriez-vous champion du monde cette année, si on compare avec les années précédentes ?

Ma préparation hivernale était meilleure que les deux années précédentes. Mes sensations sur la moto sont très bonnes. Je suis en bonne condition physique. Donc, je suis prêt à me battre pour le titre mondial. Et j’espère me battre jusqu’à la fin !

J’ai entendu dire que vous avez acquis la " grinta " !

Oui peut-être que ça vient de mon plan d’entraînement différent ? Je sens que je peux roulement agressivement et ce jusqu’à la fin de la course. Donc, c’est très bon et j’espère franchir un cap à la suite de cela.

Êtes-vous le futur champion du monde belge ?

Oh c’est une question difficile ! J’espère en tout cas et je donnerai tout ce que je peux pour revenir à la maison avec le titre !"