Motocross : Jago Geerts confirme en Argentine

Jago Geerts et Tom Vialle ont donc fait match nul en Argentine en scorant chacun une première et une deuxième place. Une manche gagnée c’est 25 points et Vialle a toujours 26 points de retard en quittant l’Argentine sur Geerts qui nous raconte son Grand-Prix.

"En première manche, j’ai viré en tête mais je suis sorti trop large et Vialle est passé. Je l’ai suivi pendant 20 minutes. J’avais un bon rythme. Ensuite, durant les dix dernières minutes, je me suis senti de mieux en mieux et j’ai pu revenir au contact et le dépasser pour m’imposer."