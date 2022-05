Motocross - Jago Geerts après sa bonne opération en Italie : "Je suis très heureux!"

Le week-end dernier sur la mythique piste de Maggiora rendue délicate par plusieurs averses, Jago Geerts est arrivé à égalité de points au championnat avec Tom Vialle. Il en est reparti avec 6 points d’avance. Le belge a remporté la première manche (Vialle 4e) et terminé deuxième derrière Vialle en deuxième manche.

"Je suis très heureux du déroulement de ce week-end, explique un Jago Geerts très serein. En première manche, ça s’est très bien passé. J’ai pris un bon départ et puis rapidement les commandes de la course. Et j’ai pu imposer mon rythme durant toute la course. Et c’était agréable de pouvoir rouler toute la course sans embûches ! En deuxième manche, je suis moins bien sorti de la grille de départ, mais j’ai pu récupérer pas mal de places en virant bien au premier virage. Et puis je me suis retrouvé deuxième derrière Tom quelques tours plus tard. A la fin, j’étais vraiment dans son sillage et j’ai encore essayé de le passer. Mais il était un peu trop tard je pense et c’était compliqué de dépasser. Donc j’ai terminé deuxième. Une première et une deuxième place, c’est un excellent résultat. Je gagne le Grand-Prix au général. Je suis très heureux !"