Motocross : des nouvelles des jumeaux Coenen, Lucas bientôt en Mondial MX2, épaule déboîtée pour Sacha

"On est allé voir un spécialiste à Lyon hier, nous explique leur papa entraîneur Rafael Coenen. Il est mitigé. Comme Sacha n’a que 15 ans, ce n’est pas l’idéal de l’opérer. Il pense qu’en deux ou trois semaines, il pourrait récupérer musculairement. Après on verra si ça tient car le risque que l’épaule se déboîte de nouveau est présent. Sacha n’a pas l’air d’avoir mal. Il ne se plaint pas. Il possède un seuil de résistance à la souffrance élevé. Joël Smets aimerait qu’il puisse voir le kiné du team officiel KTM-Husqvarna. Le but c’est de rouler en Espagne fin mai. Pour Lucas, pas de problèmes. Pour Sacha, on verra. Il a déjà commencé à remobiliser son bras."