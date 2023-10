Motocross des Nations : les jeux olympiques de la moto, les Belges ont la plus jeune des équipes et font partie des favoris !

Le format du Motocross des Nations est particulier. Samedi, ce sont les 3 manches qualificatives dans les 3 catégories avec une position sur la grille de départ tirée au sort. Un tirage au sort qui voit sortir en tête deux toutes petites nations du motocross : le Maroc et le Brésil ! Parmi les nations favorites, l’Italie (3) et les USA (6) sont les plus chanceuses. La Belgique (12) et l’Australie (13) s’en sortent bien. La France, elle, sera la 26ème nation à venir choisir sa position derrière la grille de départ !

Les 19 meilleures nations issues des courses du samedi seront retenues pour disputer le Motocross des Nations dimanche. Une Finale B et une Finale C seront organisées en mode "dernière chance". La nation victorieuse sera la vingtième et dernière qualifiée pour le grand RDV.

Le dimanche, c’est très simple, il y aura 3 courses et 2 catégories réunies par course : MXGP avec MX2, MX2 avec Open et enfin MXGP avec Open. Deux pilotes par nation par course. 6 résultats sur l’ensemble des trois courses. On décompte le moins bon résultat. On fait les calculs et on croise les doigts pour son pays !