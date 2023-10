Motocross des Nations : la Belgique se classe 5e, la France sacrée

La Belgique a terminé à la 5e place du Motocross des Nations remporté à domicile par la France à l'issue de la dernière course, dimanche à Ernée.

Remontée de la 7e à la 6e place après la deuxième manche, la Belgique a à nouveau gagné un rang lors de la troisième et dernière manche. Elle a ainsi fini avec 55 points en 5e position.



La France (14 points) a surclassé l'Australie (34 points), l'Italie (43 points) et l'Allemagne (47 points).



La troisième manche, disputée entre les catégories MXGP et Open, a été remportée par l'Australien Jeff Lawrence (Honda). L'Allemand Ken Roczen (Suzuki) et le Français Maxime Renaud (Yamaha) ont complété le podium, tandis que Liam Everts (KTM) a été le meilleur Belge en 10e position, Jago Geerts (Yamaha) finissant 14e. Luca Coenen (Husqvarna/MX2) était le dernier représentant pour notre pays.



Comme lors des trois dernières éditions du Motocross des Nations, aux Pays-Bas en 2019, en Italie en 2021 et aux États-Unis en 2022, la victoire est revenue à la nation hôte.



Sur le circuit Raymon Demy, la France a donc détrôné les Américains qui ont fini 8e. Titrée à reprises, la Belgique a triomphé pour la dernière fois en 2013, avec Clément Desalle, Ken De Dycker et Jeremy Van Horebeek.