Moto2 : Chute dans le dernier tour pour Barry Baltus, Vietti vainqueur

Le Warétois Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a chuté en vue de l'arrivée lors du premier Grand Prix de la saison à Losail, au Qatar, dimanche. L'Italien Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46 Racing Team) s'est imposé pour la première fois de sa carrière en Moto2.

Parti depuis la 16e position, Barry Baltus a pris un bon envol et s'est installé en 13e place durant la première moitié de la course (20 tours). Mais une attaque de l'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) à huit tours de l'arrivée l'a forcé à écarter la trajectoire et lui a fait perdre trois places. Baltus a finalement récupéré un rang par après et était parti pour terminer 15e et prendre un point. Mais alors qu'il était en lutte avec l'Italien Simone Corsi (MV Agusta Forward Team), il a chuté et abandonné dans le dernier tour.

Pour sa première victoire en carrière en Moto2, Celestino Vietti l'a emporté de main de maître avec trois secondes d'avance sur l'Espagnol Aaron Canet alors que le Britannique Sam Lowes, pilote de l'équipe belge MarcVDS, a complété le podium dans la dernière ligne droite.

Le deuxième Grand Prix aura lieu le 20 mars, à Mandalika, en Indonésie.