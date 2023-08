Moto2 : Barry Baltus signe le meilleur résultat de sa carrière, 6e à Silvestone

En terminant sixième ce dimanche du Grand Prix de Grande-Bretagne de Moto2 à Silverstone, Barry Baltus (Kalex Fieten Ollie Racing GP) a réalisé son meilleur résultat en carrière en championnat du monde. L’Espagnol Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up Racing) a remporté cette 9e manche de la saison, alors que son compatriote Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) est le nouveau leader du championnat.

Le championnat du monde Moto2 reprenait ses droits ce week-end après une trêve estivale de cinq semaines. Parti depuis la 8e place, Barry Baltus a pris un excellent envol pour gagner deux positions d’entrée de jeu. Un bon départ confirmé puisque le Namurois a encore gagné deux rangs en première partie de course, profitant notamment de la chute de l’Espagnol Alonso Lopez. Un temps dans le rythme des pilotes de tête, Baltus a fini par légèrement lâcher prise au moment où l’Américain Joe Roberts lui subtilisait la 4e place dans le 9e des 17 tours. Un peu plus en difficulté en fin de course, il a encore perdu une place et a dû s’arracher jusqu’au drapeau à damiers pour terminer 6e, son meilleur résultat en championnat du monde.

En remportant sa toute première course en Moto2, Fermin Aldeguer a emmené un triplé espagnol en devançant Aron Canet (Kalex Pons Wegow Los40) et Pedro Acosta, nouveau leader du championnat. La prochaine course aura lieu à Spielberg, en Autriche, le 20 octobre.