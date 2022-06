Moto2 : Barry Baltus 19e des qualifications du GP d'Allemagne au Sachsenring

Le Warétois Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a signé, ce samedi, le 19e temps des qualifications du Grand Prix d'Allemagne Moto2, 10e épreuve du championnat du monde de motocyclisme, disputé sur le tracé du Sachsenring.

Bien en piste au lendemain de sa chute aux essais libres, le pilote belge avait réalisé le 20e chrono au cumul des trois séances et devait donc passer par la Q1, la première partie des qualifications. Une séance à l'issue de laquelle les quatre pilotes les plus rapides accèdent à la Q2 pour se disputer la pole avec les quatorze pilotes les plus rapides des essais libres.

Déjà présent en Q2 lors des deux manches précédentes, Barry Baltus a frôlé une troisième participation de rang. Cinquième de la Q1 avec un chrono de 1:24.189, il lui a manqué 40 millièmes pour avoir le droit d'être présent dans la deuxième séance. Il s'élancera depuis la 19e place sur la grille de départ.

Le Britannique Sam Lowes (Kalex MarcVDS Racing Team) a signé sa première pole position de la saison en 1:23.493.

Le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche à 12h20.