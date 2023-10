Moto2 : Barry Baltus, 15e, marque un point au Japon

La course de Moto2 dans le cadre du Grand Prix du Japon a eu lieu ce dimanche matin sur le circuit de Twin Ring Motegi. Le Belge Barry Baltus a fini dans les points pour la dixième fois cette saison. Qualifié en dix-septième position, le pilote de l’équipe Olie Fieten Racing GP a terminé à la quinzième place.

Ce résultat signifie qu’il marque un point supplémentaire. Il figure à la seizième position du championnat Moto2 à l’issue de cette course avec 48 points inscrits. Le Thaïlandais Somkiat Chantra a réalisé le week-end parfait à Motegi. Pilote le plus rapide lors des séances d’essais libres avant de signer la pole position, le pensionnaire du Idemitsu Honda Team Asia a remporté la course. Son équipier japonais Ai Ogura a pris la deuxième place. Ce doublé est symbolique sur un circuit appartenant à Honda. L’Espagnol Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) s’est classé troisième.

Grâce à ce nouveau podium, Acosta creuse l’écart au Championnat du Monde et se retrouve désormais à 50 points de son poursuivant Tony Arbolino, le représentant de l’équipe belge Elf Marc VDS Racing ayant été en grande difficulté ce week-end avec une onzième place finale à l’arrivée. Son équipier, le Britannique Sam Lowes, a été contraint à l’abandon. La prochaine manche de Moto2 aura lieu dans deux semaines, sur le circuit de Mandalika, dans le cadre du Grand Prix d’Indonésie.