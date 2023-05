MOTO, le feu du stand up en RDC.

Le monde du stand up est un monde à part, un monde qui a ses propres acteurs, codes et références. Si l’humour est international il n’est pas toujours évident de produire des spectacles vivants et de trouver son public, que l’on se situe dans un petit café théâtre de Paris, à Bruxelles comme au Congo.

Lorsqu’ Alain Dooly, stand-upper et animateur congolais propose à Tarmac de créer une édition spéciale de Tarmac Comedy à Kinshasa, il ne s’attend pas à voir débarquer quelques mois plus tard un casting XXL de comédiens de toute la francophonie en RDC, c’est que son idée a fait mouche et du chemin au sein de notre rédaction.

Une équipe composée d’une vingtaine de personnes prend donc l’avion pour Kinshasa en janvier 2023, on y retrouve des comédiens de toute la francophonie, certains découvrant leur pays d'origine, des réalisateurs de la RTBF et les cadres de l'équipe Tarmac. Moto c’est le feu en lingala, un adjectif qui, comme l’explique Redouane Behache résume parfaitement la formidable aventure humaine vécue dans ce documentaire, le feu qui monte surtout des coulisses aux planches quand il faut passer à l’action pour déclencher le rire.