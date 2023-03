Tout le monde s'accord à le dire, c'est une sécurité supplémentaire pour les véhicules. Cependant, les ventes de motos d’occasion dégringolent depuis le début de l'année. Moins 30% en février si on compare aux chiffres de l’année dernière, moins 40% si on remonte deux ans en arrière. Pour Traxio, la Fédération du secteur de la mobilité, et pour les concessionnaires, le contrôle technique est le premier fautif.

C'est une situation compliquée à gérer tant pour les particuliers que pour les professionnels. En effet, des appareils supplémentaires, notamment pour le réglage des phares et la mesure des décibels, et du temps sont nécessaires pour mettre les véhicules aux normes européennes imposées.