Moto GP Thaïlande : Quartararo veut creuser l’écart par rapport à Bagnaia (direct vidéo 6h48)

À quatre courses de la fin du championnat du monde, le suspense reste entier en Moto GP. Vainqueur de trois courses cette saison et tenant du titre, Fabio Quartararo est pour l’instant en tête du classement général mais son avance ténue ne lui permet, pour l’instant, pas encore de sabrer le champagne.

A l’aube du week-end thaïlandais, le Niçois ne compte en effet que 18 points d’avance sur Franscesco Bagnaia et 25 sur Aleix Espargaro. Tout est donc encore possible et imaginable dans cette lutte à trois pour le titre.

Surtout que lors des qualifications de ce GP de Thaïlande, les trois hommes se sont vus souffler les deux premières places par un surprenant tandem Bezzecchi – Martin, qui s’élancera donc en tête.

Pas forcément à l’aise dans ces conditions venteuses et difficiles, Quartararo a lui parfaitement limité la casse en finissant 4e des qualifications, juste derrière son grand rival Bagnaia. Eliminé en Q1, Espargaro ne partira lui qu’en 13e position.

Le suspense reste donc entier. Quartararo parviendra-t-il à frapper un 2e gros coup consécutif, une semaine après avoir pris 8 précieux points à ses concurrents au Japon ? Bagnaia, victorieux de trois des cinq dernières courses, parviendra-t-il à oublier son accroc japonais pour reprendre sa marche vers l’avant et réduire l’écart par rapport à Quartararo ?

La réponse dès 6h48 en direct vidéo pour le début de toutes les courses.