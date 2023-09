Moto GP - Saint Marin : suivez les essais libres des différentes catégories (direct vidéo 13h15)

La saison de Moto GP continue ce week-end du coté de Misano pour le Grand Prix de Saint-Marin. Solide leader du championnat dans la catégorie reine, Francesco Bagnaia retrouvera un circuit qui lui réussit avec deux succès lors des deux dernières années.

En Moto 2, le Belge Barry Baltus tentera de surfer sur la confiance acquise lors de sa 12e place en Catalogne le week-dernier. Actuellement 15e du championnat dans l'antichambre, le Liégeois compte 38 points au championnat.

Après les essais libres ce vendredi, le week-end se poursuivra par la course sprint et les qualifications se samedi avant la course du dimanche.