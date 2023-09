Moto GP Saint-Marin : Jorge Martin remporte la course sprint, Bagnaia troisième

Jorge Martin n'a pas été inquiété ce samedi. Après avoir réalisé la pole en battant le record de la piste, l'Espagnol a mené la course sprint de main de maître et s'est assez facilement imposé.

Il a devancé Marco Bezzecchi qui a également vécu une course tranquille. Derrière, la bagarre a été plus intense pour monter sur la troisième marche du podium. Francesco Bagnaia, tout juste remis de sa lourde chute de la semaine dernière en Catalogne, a été costaud et a réussi à contenir les assauts de l'éternel Dani Pedrosa et Brad Binder pour prendre la troisième place.

Au championnat, Bagnaia conserve la tête devant Martin qui grapille quelques points mais reste à 45 points du leader. Ce dimanche, vous pourrez suive la course à partir de 14h.