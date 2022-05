Moto GP : l’Italien Francesco Bagnaia en pole du GP de France

Le Niçois, qui vise la dixième victoire de sa carrière en catégorie reine, partira devant l’Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) et l’autre français de l’épreuve Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Les Espagnols Joan Mir (Suzuki), Alex Rins (Suzuki) et Jorge Martin (Ducati-Pramac), compléteront la troisième ligne de cette 7e course de la saison, dont le départ est prévu dimanche à 14h00 sur le circuit Bugatti du Mans. Une course à suivre sur Tipik et sur RTBF Auvio.