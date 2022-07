Moto GP ESPORTS : Daretti et Saveri font parler l'expérience sur les circuits du Mans et d'Assen

Il y a à peine plus d'un mois, le coup d'envoi de la sixième saison des MotoGP Global Series était donné dans le paddock du circuit du Mugello à l'occasion du Grand Prix d'Italie. Cette rentrée fut l'occasion pour les joueurs de se retrouver sur scène, après les nombreuses épreuves disputées depuis leurs domiciles respectifs. Face aux conditions de jeu particulières, on pouvait s'attendre à une domination des ténors de la discipline plus habitués à la scène et à la pression supplémentaire qu'offre le public présent. Sans surprise, ce sont les joueurs les plus expérimentés qui ont tiré leur épingle du jeu.