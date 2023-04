Moto GP Espagne : Aprilia domine les essais qualificatifs, Bagnaia et Quartararo en repêchage

Aleix Espargaro a réalisé vendredi le meilleur temps combiné des deux séances d’essais qualificatifs du Grand Prix d’Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP, tandis que Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo ont déçu et devront passer par le repêchage des qualifications. La journée a été parfaite pour Aprilia puisque l’écurie italienne a réussi un doublé avec le deuxième meilleur chrono pour Maverick Vinales, devancé d’un cheveu (deux millièmes) sur le gong par son coéquipier, tandis que le vétéran espagnol Daniel Pedrosa, pilote de réserve de KTM, a créé la surprise en réalisant le troisième temps.

Les cadors, en revanche, ont été à la peine dans la chaleur andalouse puisque les deux derniers champions du monde devront disputer la Q1, tout comme le leader actuel du championnat, l’Italien Marco Bezzecchi.

Ce dernier a pris la douzième place au guidon de sa Ducati-VR 46, juste devant + Pecco + Bagnaia (Ducati), tandis que Quartararo (Yamaha) a dû se contenter d’un décevant 16e temps derrière l’Espagnol Alex Rins (Honda-LCR), vainqueur du dernier Grand Prix à Austin il y a deux semaines et qui a chuté, sans gravité, en fin de séance.

La Q1 samedi matin (10h50) vaudra donc très cher et la lutte s’annonce âpre pour décrocher les deux tickets pour la Q2 qui déterminera la grille de départ du sprint programmé samedi après-midi et de la course dimanche.

Quartararo, qui était en course pour une place dans le Top 10, a fait une erreur et a failli tomber dans le dernier tour "en tentant le tout pour le tout".

"C’est une journée négative. On ne sait pas pourquoi on a été aussi lent donc il va falloir trouver une solution d’ici demain (samedi) matin. Je n’ai jamais eu une sensation aussi mauvaise ici. Je ne me suis pas amusé alors que normalement c’est un circuit que j’adore, c’est frustrant", a déploré + El Diablo +.

"Cet après-midi j’ai eu du mal à trouver de la vitesse et de la régularité. Ça sera important de comprendre ce qui s’est passé avant les qualifications. Honnêtement, j’attendais plus de ma moto aujourd’hui", a estimé Bagnaia.

Classement combiné des deux séances d’essais du GP d’Espagne en MotoGP disputées sur le circuit de Jerez (4,423 km) :

1. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) en 1 : 36.708

2. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) à 0.002

3. Daniel Pedrosa (ESP/KTM) à 0.062

4. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) à 0.096

5. Jack Miller (AUS/KTM) à 0.127

6. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) à 0.188

7. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF) à 0.248

8. Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) à 0.333

9. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) à 0.336

10. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) à 0.345

…

12. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) à 0.466

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0.525

15. Alex Rins (ESP/Honda-LCR) à 0.779

16. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0.797