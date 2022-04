Moto GP des Amériques : Jorge Martin en pole position, Ducati en force, Barry Baltus 20e en Moto 2

A la faute lors des essais, l’Espagnol de 24 ans a sorti le grand jeu. D’abord en signant le meilleur temps de la première partie des qualifications (Q1), pour être repêché en Q2 et y arracher finalement la pole… pour 3/1000 de seconde seulement devant Miller.

C’est déjà la sixième pole position pour Martin en MotoGP, catégorie reine de la vitesse moto qu’il a rejointe en 2021.

Déjà le plus rapide de l’exercice des qualifications au Qatar début mars pour le premier GP de l’année, Martin avait aussi signé le deuxième temps en Indonésie et en Argentine. Malchanceux après deux abandons, il a attendu l’Argentine pour finir une course cette année, à la 2e place, remontant 9e au classement général.

Miller et Bagnaia partiront eux pour la première fois en première ligne cette saison. Un retour en force pour l’écurie officielle Ducati, en difficulté lors des trois premières manches.

"Je suis très heureux d’être de retour en première ligne", a souligné Bagnaia, vice-champion du monde en voie de trouver la bonne recette en 2022.

Avec trois vainqueurs en trois courses différentes (Enea Bastianini, Miguel Oliveira et Aleix Espargaro), le MotoGP est parti dans une saison très serrée. Les Ducati officielles de Miller et Bagnaia, très attendues mais pour l’instant 11e et 14e seulement au général, pourraient dès dimanche se mêler à la lutte.

A voir si Marquez, vainqueur sept fois sur huit éditions sur le circuit des Amériques depuis 2013, tentera une remontée fantastique.