Moto GP d'Indonésie en direct : le Grand-Prix raccourci à 20 tours (Live vidéo)

Place au clou du spectacle de ce week-end moto en Indonésie avec les trois courses ! Pour le retour du Moto GP dans le pays après 25 ans d'absence, les pilotes de Moto 3, Moto 2 et du Moto GP se départageront sur le nouveau circuit de Mandalika du côté de Lombok non loin de Bali. Fabio Quartarao partira en pole ce dimanche après avoir remporté les qualifications, marquées par les chutes de Marc Marquez et Joan Mir.

Notons que Marc Marquez a chuté à l'échauffement et ne prendra pas le départ du GP. Un Grand-Prix qui commence un peu plus tard en raison de la pluie... et qui du coup a été raccourci à vingt tours au lieu de 27.

Qui remportera le deuxième Grand-Prix après la victoire inaugurale d'Enea Bastianini ? Réponse ce dimanche matin, pour les courageux qui devront se passer d'une grasse matinée !