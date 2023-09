Moto GP d’Inde : Jorge Martin remporte la course sprint, fracture de la clavicule pour Marini

L’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint du Grand Prix d’Inde, 13e des 20 épreuves de la saison de MotoGP. Ce qui lui permet de réduire l’écart au championnat sur l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 2e.

Parti en deuxième position, "Martinator" a effectué un superbe départ pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher, revenant ainsi à 33 longueurs du leader provisoire. Au terme des 11 tours, Martin s’est imposé avec près d’une seconde et demie d’avance sur le champion du monde en titre italien, tandis que l’Espagnol Marc Marquez (Honda) a créé la surprise en prenant la troisième place.

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), qui avait démarré seulement 13e, a effectué une superbe course pour terminer au pied du podium. L’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), qui s’était élancé en pole a pris la cinquième place. Percuté au premier virage par son coéquipier et compatriote Luca Marini, Bezzecchi a réussi à rester sur sa moto et à repartir en queue de peloton. Alors 15e à cinq tours la fin, il est parvenu à revenir au cinquième rang.

Marco Bezzecchi s’élancera aussi en pole du Grand Prix dimanche après avoir signé samedi le meilleur temps des qualifications, devant Jorge Martin et Francesco Bagnaia.