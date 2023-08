Moto GP Autriche : Francesco Bagnaia s’impose et augmente encore son avance au classement

Francesco Bagnaia a dominé ce week-end en Autriche et s’est imposé ce dimanche devant Brad Binder et Mario Bezzecchi. Jorge Martin, deuxième au classement général, a terminé septième et laisse filer l’Italien au classement général.

Francesco Bagnaia montre directement qu’il est le patron et fait la course en tête, augmentant son avantage petit à petit. Derrière lui, Brad Binder pousse, mais doit laisser filer l’Italien.

Il y a de la bagarre entre Alex Marquez et Mario Bezzecchi pour la troisième place. Luca Marini recolle cependant à six tours de l’arrivée alors que son équipier Bezzecchi dépasse Marquez. L’Italien dépasse à sont tour l’Espagnol à trois tours de l’arrivée.

Le podium ne changera cependant plus. Bagnaia s’impose une nouvelle fois. L’Italien devance Binder et Bezzecchi. Au classement général, Bagnaia accentue son avance sur Martin, qui a terminé septième à cause d’un long lap penalty, et fait passer son avantage de 46 à 62 points.