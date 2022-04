Moto GP Argentine : Espargaro s’impose pour la première fois… en 283 courses

L’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté dimanche, à 32 ans, la toute première course de sa carrière et la première de son équipe en MotoGP, lors du Grand Prix d’Argentine, prenant la tête du championnat après la troisième manche de l’année.

Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Alex Rins (Suzuki) complètent un podium 100% espagnol alors que le champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha) s’est classé 8e du premier GP d’Argentine depuis 2019 – les deux précédentes éditions ayant été annulées en raison de la pandémie.

Un autre Espagnol, Joan Mir (Suzuki), suit à la 4e place, devant l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), vice-champion en titre, qui signe son meilleur score de l’année au 5e rang.

Avec neuf différents pilotes sur le podium des trois premières courses, cette saison s’annonce particulièrement serrée. Espargaro a désormais 7 points d’avance sur le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et 9 sur l’ancien leader surprise Enea Bastianini (Ducati-Gresini), vainqueur du GP inaugural au Qatar.

Au général, Rins et Quartararo sont 4e et 5e mondiaux, respectivement à 9 et 10 points du leader.