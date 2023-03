Moto 2 : Barry Baltus à l’aube d’une grande saison ?

Didier de Radigues est optimiste après une trêve hivernale intense et productive. Barry s’est préparé physiquement et mentalement, avant d’effectuer deux tests à Jerez et à Portimao en mars. Il a signé le huitième meilleur temps sur le circuit portugais, sans cesse au contact du peloton de tête. Et ça c’est nouveau et plutôt enthousiasmant !

" On peut s’attendre à une belle, très belle saison même pour Barry, explique Didier de Radigues ! Il est très motivé et en confiance suite à de beaux essais cet hiver. Tout est positif. On peut s’attendre à une super saison. Je trouve aussi qu’il est aujourd’hui dans un bon état d’esprit. Ça s’explique par plusieurs choses. D’abord, il connaît bien son team. Il est bien intégré. Il connaît bien aussi sa catégorie et ses points faibles (un manque de maturité, trop vite influencé par les autres et donc une tendance à prendre une roue pour faire un chrono). Il a compris qu’il doit travailler seul et s’occuper de lui loin des autres. Il a le talent mais les saisons précédentes, son talent était étouffé à force d’être impressionné par les autres. Il a fait une belle progression sur lui-même et est plus ouvert aux conseils."

"Et puis l’autre facteur positif cette année, c’est qu’il dispose de la même moto que les autres et non plus une machine avec un an de retard comme l’an dernier. Il passe d’une moto 2021 à une version 2023. Pour lui, c’est une grosse évolution. Il sent qu’il a tout pour réussir."

"Quand j’ai débuté dans la catégorie équivalente dans années 80 (250cc et 350cc), j’avais 20 ans et Barry va avoir 19 ans en mai. La grande différence c’est que j’avais 16 ans quand j’ai commencé la moto alors que Barry est sur une moto depuis l’âge de 3 ans !"