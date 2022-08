Motley Crue : Vince Neil joue pour la première fois dans le temple de la country

Le chanteur a fait ses débuts au Grand Ole Opry à Nashville ce mardi 2 août, alors que son groupe fait une pause de deux semaines lors de sa tournée des stades aux USA.

Il vit dans la ville depuis près de 10 ans et a joué dans la célèbre salle "Home Sweet Home" de Motley Crue. Pour l’occasion il a d’ailleurs été rejoint par Cherish Lee, la fille du chanteur country Johnny Lee et de l’actrice de la série Dallas, Charlene Tilton.

Sur les réseaux sociaux du Grand Ole Opry, on peut lire : "La salle invite souvent des artistes dans son cercle, et nous étions très heureux de perpétuer la tradition avec Vince Neil ce soir ! Bravo pour vos débuts ici !"

Vince Neil a également remercié les organisateurs et Cherish Lee pour avoir pu fouler cette scène.

Le Grand Ole Opry est l’une des institutions les plus anciennes et les plus respectées dans le domaine de la musique aux Etats-Unis. Certains la décrivent même comme une "version countryfiée" du Metropolitan Opera de New York. Son histoire s’étend sur plus de 95 ans et les plus grandes légendes de la country comme Johnny Cash, Loretta Lynn, Dolly Parton, Randy Travis, Garth Brooks, etc. y sont passées.