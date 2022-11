Motley Crue : un coffret des années 1981 à 1989

Le groupe a annoncé la sortie de Crücial Crüe : The Studio Albums 1981-1989, un coffret qui rassemble les 5 premiers albums en vinyle et en CD prévu pour le 17 février.

Vous pourrez vous procurer l’édition vinyle en différentes couleurs pour les albums Too Fast for Love (blanc/noir) ; Shout at the Devil (jaune/noir) ; Theater of Pain (mauve/noir) ; Girls, Girls, Girls (turquoise/noir) ; and Dr. Feelgood (vert/rouge). Seulement 10.000 exemplaires CD et vinyles seront produits.

C’est la première fois que ces albums se retrouveront réunis dans un coffret. Le groupe avait déjà proposé un tel package en 2021 pour le Record Store Day, mais en version K7 pour ses 40 ans. La fabrication de cette édition-là n’avait pas plu aux fans car elle était défectueuse à certains niveaux.

Cette sortie couronne en quelque sorte une année faste pour Motley Crue qui vient de clore sa tournée des stades américains en amassant 173,5 millions de dollars en vente de tickets.

Le groupe sera de passage chez nous l’été prochain au Graspop Metal Meeting aux côtés de Def Leppard et bien d’autres. C’est le guitariste de Rob Zombie, John 5, qui assurera le remplacement de Mick Mars pour le reste de sa tournée. Mick Mars, membre fondateur, a en effet annoncé ne plus pouvoir suivre le rythme de la vie sur la route un peu plus tôt cette semaine, affaibli par une maladie dégénérative.