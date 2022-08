Motley Crue : Tommy Lee encourage son public masculin à s’exhiber

C’est lors d’un concert à San Antonio au Texas ce dimanche 21 août que le batteur de Motley Crue s’est expliqué sur sa désormais célèbre "dick pic" postée au début du mois. Il a aussi encouragé le public présent à faire de même en dévoilant eux aussi leurs parties intimes.

Cette photo est restée quelques heures sur Instagram et sur Facebook, tandis qu’elle est toujours sur son compte Twitter depuis plus de 10 jours.

C’est apparemment après une soirée trop arrosée que le batteur aurait posté cette photo. Il s’explique : "Il y a quelques semaines, on avait une pause de deux semaines dans la tournée, et j’ai bien fêté ça, oui…"

"J’étais complètement bourré, je me suis déshabillé et j’ai posté des photos de mon pénis. Et en général, j’aime plutôt les seins, j’aime donc plutôt voir ça, mais ce soir, c’est la soirée des égalités. Ce soir, je veux voir le pénis de tout le monde. Allez, sortez-moi ça !"

Moins de deux mois après avoir fêté ses 60 ans, et plus de 30 ans après l’apogée de Motley Crue et toute la débauche qui l’accompagnait - qu’on peut d’ailleurs voir dans le biopic The Dirt - Tommy Lee nous semble plutôt nostalgique de cette époque…

Assez fier de son discours, le batteur l’a ensuite posté sur son compte Twitter :