Mötley Crüe se produit devant 450 personnes et reprend les Beastie Boys

Mötley Crüe a donné un concert intime "surprise" vendredi soir (30 juin) au Underworld à Londres avant leur concert au Wembley Stadium le lendemain soir.

Le groupe s’est produit devant environ 450 personnes sous le pseudonyme de Dogs of War – le titre d’une nouvelle chanson de Crüe qui n’est pas encore sortie – et a enchaîné une setlist remplie de hits, dont "Shout at the Devil", "Too Fast for Love", "Live Wire", "Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood" et "Kickstart My Heart" (qui a clôturé le set).

Mötley Crüe a l’habitude de jouer un medley de reprises pendant ses concerts, et pour le concert de The Underworld, ils ont fusionné "Rock and Roll, Part 2" de Gary Glitter avec "Smokin' in the Boys Room" de Brownsville Station, "Helter Skelter" des Beatles, "Anarchy in the U.K." des Sex Pistols et "Blitzkrieg Bop" des Ramones.

Ils ont poursuivi avec une interprétation complète de "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party !)" des Beastie Boys, qu’ils reprenaient pour la première fois en concert.