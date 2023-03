Mötley Crüe n’a aucune intention de prendre sa retraite

Le bassiste de Mötley Crüe, Nikki Sixx, a laissé entendre que le groupe pourrait encore jouer au moment de son 50e anniversaire. Lors d’une conversation avec A Radio Rock, une station de radio brésilienne basée à São Paulo, Sixx a évoqué l’avenir du groupe, qui s’est formé au début de l’année 1981.

"Moi, Tommy [Lee] et Vince [Neil] avons eu cette conversation", raconte Sixx. "Je leur ai demandé ce qu’ils allaient faire pendant les huit prochaines années. Et tout le monde s’est mis à rire. J’ai dit 'pourquoi ne pas continuer ? Allons jusqu’à 50 ans !"

"Ce n’est donc pas la dernière tournée", ajoute-t-il. "Est-ce à cela que ça ressemble ? Je n’en ai aucune idée. Je vous dis juste que le groupe se dit "on s’éclate, pourquoi s’arrêter ?".

Dans cette même interview, Nikki Sixx a parlé de son affection pour Def Leppard, avec qui ils sont toujours en pleine tournée commune.

Le Stadium Tour a repris le mois dernier avec une série de concerts en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

"Nous nous connaissons depuis 35 ans et nous avons toujours passé de très bons moments ensemble", explique Nikki Sixx. "Mais faire un show complet ensemble, concevoir chaque élément des lumières, comment la scène fonctionne, partager les différentes parties du spectacle et travailler sur le timing, les intros et les outros… c’était tout simplement phénoménal."