Mötley Crüe de retour en studio

Mötley Crüe serait entré en studio avec son producteur de longue date Bob Rock pour enregistrer de nouveaux titres.

Ce 17 avril, John 5, le guitariste, a partagé une photo de lui en train de poser des pistes dans un studio d’enregistrement. Il a également posté une photo de Bob Rock devant une table de mixage avec en légende : "Faisons-le @motleycrue #bobrock".

Le batteur, Tommy Lee, a partagé les mêmes photos sur sa page Instagram, ainsi qu’une autre avec lui, John 5 et le bassiste Nikki Sixx dans le "grand studio" et en commentaire : "Appuyez sur ce putain de bouton d’enregistrement, M. Rock !!! Go !"

Le 13 avril, Nikki Sixx a confirmé que le groupe était en train d’écrire de nouvelles chansons. Moins de deux semaines après avoir tweeté que lui et John 5 avaient passé du temps à "écrire des riffs au hasard", le bassiste a ensuite partagé une image de lui, Tommy Lee et John 5 en train de jouer et d’enregistrer dans un studio, accompagnée de la légende "Another killer songwriting day with Tommy Lee and John 5". Il a donné plus d’informations dans un autre tweet, en écrivant : "Nous écrivons. Le processus créatif de l’écriture de chansons a toujours été au cœur de notre groupe. Nous allons aller dans le grand studio la semaine prochaine et enregistrer quelques chansons et voir où ça nous mène. Nous n’avons pas de plan définitif pour l’instant. Nous nous laissons guider par les chansons."