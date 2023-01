Motley Crue, de l’insulte à la bière

Au début, notre rockeur en herbe se cherche un peu. Il va proposer des noms tels que "Xmass", pas très métal plutôt Mariah Carey. Qui va alors avoir l’idée de ''Motley Crue'' ? Mick Mars, leur guitariste, qui venait d’un groupe qui s’appelait ''White Horse''. Et lorsqu’il décide de changer de groupe pour rejoindre Nikki Sixx, un des anciens membres qualifie son nouvel entourage de "motley looking crew". En français, ça donne, "un équipage hétéroclite". J’avoue que j’ai connu pire nom d’oiseau. Mais alors qu’ils étaient en pleine séance de recherche pour un nom, ça a résonné. C’est devenu "Motley Crew" sans aucun tréma. Et crew s’épelant C-R-E-W, c’est là qu’intervient la bière. Comme ils étaient amateurs d’une bière allemande : la Löwenbräu, avec des trémas sur le "o" et le "a". Ils en ont rajouté à "Motley Crew" et ont épelé le 2e mot C-R-U-E sans le ''w'', plus métal !