On l’avait dit, on l’avait pressenti, cette finale féminine du relais 4x400m allait se jouer sur des détails. Les Etats-Unis disqualifiés, les Cheetahs avaient l’occasion de remonter encore un petit peu plus dans la hiérarchie. Au travers des différents discours, on sentait donc que l’ambition augmentait dans les rangs belges. L’objectif principal ? Bien figurer et, dans le meilleur des cas, aller chercher une petite médaille.

A l’arrivée, pas de médaille pour les Cheetahs mais une superbe course, réussie, sérieuse et sans encombre. 5e de leur finale, elles égalent leur meilleur résultat historique : "On ne peut pas vraiment être déçus, surtout au vu du chrono" confie Camille Laus, au micro de David Bertrand. "3 : 22 sans Cynthia Bolingo, c’est exceptionnel. C’est positif. On montre qu’on est à chaque fois dans le Top 5-6 mondial, c’est positif. On aimerait maintenant vraiment se battre en tête de course. C’est motivant pour l’année prochaine."

L’année prochaine et les Jeux Olympiques de Paris, le grand objectif de ce relais féminin, créé en 2018 et qui parvient, déjà, à titiller les meilleures nations mondiales : "Chaque année, on s’améliore. En 2019, on faisait des splits en 51 secondes, maintenant, on fait des splits en 50. La prochaine étape ce sera de faire des splits en 49 secondes. On y travaille, l’année prochaine j’espère qu’on va encore améliorer notre niveau individuel pour pouvoir se battre à l’avant du peloton" renchérit Camille Laus.