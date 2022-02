Motion de méfiance rejetée à Ottignies-LLN, la majorité reste en place : notre compte-rendu du conseil communal

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, la crise politique de ces dernières semaines est désormais terminée. Le conseil communal réuni vendredi soir a rejeté la motion de méfiance visant le collège.

Cette motion avait été déposée conjointement par la liste OLLN 2.0 (MR), le groupe Avenir (cdH) et le PS qui avaient annoncé il y a deux semaines leur intention de former une nouvelle majorité. Mais ce mercredi, la situation politique a connu un nouveau bouleversement: Ecolo, Avenir et PS se sont réconciliés et ont décidé de continuer à travailler ensemble jusqu’à la fin de la législature.

Lors du vote, seuls les élus de la liste libérale OLLN 2.0 ont donc voté en faveur de la motion. Les 21 autres conseillers présents (Ecolo, Avenir, PS et Kayoux) ont voté contre. Le texte a été rejeté.

Revivez le conseil communal où chaque groupe politique a pu s'exprimer sur les événements de ces dernières semaines.