"Motherland", la sitcom britannique hilarante sur la charge mentale des mères

Féroce et grinçante, Motherland raconte la vie de plusieurs mères de la classe moyenne confrontées aux épreuves du quotidien. Les trois saisons de Motherland sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2023 en version originale sous-titrée sur Auvio.

Créée par Sharon Horgan (Catastrophe, Bad Sisters ...), cette série est également écrite par Graham Linehan, à qui l'on doit Black Books et The IT Crowd. Elle commence en nous présentant le personnage principal, Julia qui jongle difficilement entre son travail exigeant et les challenges de la maternité. Face aux "mères alpha" de l'école de ses enfants, Julia fait tout pour paraître irréprochable et impressionner l'hypocrite Amanda. Aux côtés de ses nouveaux amis de fortune, Kevin et Liz, elle va tenter de garder la face.

Des situations de plus en plus grotesques se succèdent dans les six épisodes de chaque saison. De la fête d'anniversaire ratée au gala de charité catastrophique, on assiste avec un plaisir non dissimulé mais un peu coupable aux galères de ces mères somme toute si normales. C'est tout le sel de cette sitcom : dénoncer la charge mentale des mères au quotidien mais de façon satirique et impitoyable. Grâce à des dialogues acérés et un casting impeccable, Motherland réussit son coup haut la main et reçoit le prix de la meilleure comédie aux BAFTA en 2022.