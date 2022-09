« Mother » : un magnifique documentaire sur la maladie d’Alzheimer et le rôle de mère

L’histoire se déroule au centre Baan Kamlangchay en Thaïlande où sont pris en charge des Occidentaux souffrant de la maladie d’Alzheimer. Avec une attention et une tendresse infinie, Pomm, une jeune aide-soignante y veille sur ses patients. Elle aide Elisabeth dans les dernières étapes de sa vie et accueille une nouvelle patiente, plus jeune, qui arrive de Suisse. Mais ce centre est très loin de chez elle et la plupart du temps, Pomm vit séparée de ses jeunes enfants. Avec une immense sensibilité, ce film explore, sans jugement, le rôle compliqué d’une mère et la difficulté de nos sociétés occidentales à prendre soin de nos aînés.

Au départ de ce documentaire, il y a l’histoire personnelle du réalisateur. Quand son père n’a plus été en mesure de fournir tous les soins nécessaires à sa mère atteinte de démence, Kristof Bilsen s’est mis à chercher des alternatives au centre de soins résidentiel traditionnel. Peu de choses existent chez nous. C'est ainsi qu’il a découvert ce centre en Thaïlande. Il y a rencontré Pomm et a été très impressionné et charmé par le rapport privilégié qui existait entre elle et sa patiente, comme un lien mère-fille. C’est de là qu’est née son envie de faire ce film.