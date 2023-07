"Mother Earth’s Plantasia", ce chef-d’œuvre de musique électronique qui ferait pousser vos plantes d’intérieur

Durant les années 70 en Californie, une nouvelle ère post-hippie s’ouvre et laisse place à la conscience écologique et à la préoccupation du bien-être personnel. En 1975, un petit livre intitulé "La vie secrète des plantes" par Peter Tompkins laisse même penser que nos compagnons verts sont dotés de sens insoupçonnés et d’une sensibilité à la musique. Un an plus tard, un album électronique pionnier explorant les mélodies relaxantes, bucoliques et charmantes est distribué dans un magasin de plante d’intérieur à Los Angeles. Jamais réellement commercialisé, l’album est une perle rare de la musique ambiant. Le premier album sur la côte ouest des USA entièrement réalisé grâce à un synthétiseur Moog.

Le vinyle est distribué accompagné d’un court livret d’horticulture. L’ensemble promettrait de contribuer à la croissance vertueuse et à la santé de vos plantes d’intérieurs. A l’époque âgé de 52 ans, Mort Garson a déjà composé neuf albums sous différents alias (Lucifer, Z ou encore Ataraxia). Mais sa musique expérimentale ne rencontre pas de réel succès. Il vit uniquement grâce à ses réalisations commerciales. Cela ne l’empêchera pas de réaliser un dixième album plus innovant que jamais. Sous-titré "Musique chaleureuse pour les plantes et ceux qui les aiment", le disque est composé de dix morceaux à l’atmosphère calme et douce. Plus qu’un engrais pour vos plantes, "Plantasia" est un hommage poignant à sa femme. Passionnée par ses plantes vertes et par la musique de son mari, elle fut sa muse, son inspiration dans la composition de cette œuvre.

Longtemps inconnus car jamais commercialisé, ce disque est, depuis sa réédition en 2019 chez Scared Bones Records, devenu un incontournable de la musique électronique. Tandis que Mort Garson, compositeur et arrangeur de génie, fait plus que jamais figure de pionnier de la musique électronique et ambiant.