Mother Earth et Tracy Nelson : R’n’B, gospel, un peu de jazz et de rock

Tracy Nelson poursuivra néanmoins une carrière assez fructueuse, six albums avec Mother Earth, des collaborations avec Willie Nelson, Marcia Ball, Angela Strehli… L’année dernière encore, elle jouait avec le pianiste de jazz Corky Siegel.

Mais revenons à Mother Earth, le groupe protéiforme au line-up en perpétuelle évolution et à l’album '' Satisfied '', publié en 1970 chez Mercury Records. Huit titres où Tracy Nelson va dévoiler à nouveau ses capacités vocales. R’n’B, gospel, un peu de jazz et de rock, une reprise que vous connaissez maintenant : '' Take Me In Your Arms '' de Holland-Dozier-Holland et surtout le titre qui ouvre l’album '' Satisfied '', un morceau d’une légende du gospel blanc de Martha Carson. '' Satisfied '', la chanson qui avait lancé sa carrière en 1951, un morceau que Martha Carson avait écrit suite à aux réactions négatives de son public au sujet de son divorce. Tracy Nelson va magnifier cette chanson.

tracynelsonmusic.com