Moteurs défectueux: perquisitions chez BMW en Allemagne et Autriche

Le constructeur avait incriminé un composant défectueux destiné à réduire les émissions des moteurs diesels. La police sud-coréenne avait déjà mené des perquisitions au siège local de BMW à Séoul, cherchant à déterminer si l'entreprise avait tenté de masquer des défauts.

En plus du lancement d'une enquête judiciaire, le constructeur bavarois s'était vu infliger fin 2018 une lourde amende par Séoul pour avoir traîné à prendre la mesure d'un problème déjà connu, selon les autorités.

BMW affirme dans son communiqué mercredi que cette enquête des autorités sud-coréennes à son encontre "a été clôturée en mai 2022".

"Il est important pour nous de constater que les enquêtes en cours des autorités n'ont, de nouveau, à aucun moment porté sur le reproche d'utilisation de dispositifs non autorisés. Ce n'est pas non plus l'objet de la perquisition effectuée aujourd'hui" (mercredi), assure le groupe.