Moteur thermique ou électrique : l'hydrogène comme source d'énergie testée à toutes les sauces

Pour rappel, une voiture à hydrogène permet de parcourir de grandes distances sans produire la moindre émission de CO2, le véhicule ne dégageant que de l'eau. De plus, leur plein ne prend que quelques minutes, contrairement à une recharge en électricité.

Outre Toyota, Honda et Hyundai sont aujourd'hui les constructeurs les plus impliqués dans le développement de voitures équipées de piles à combustible et fonctionnant à l'hydrogène. En France, le groupe Renault et Stellantis (via Citroën, Peugeot et Opel) ont déjà présenté leurs premiers modèles, pour le moment limités à quelques utilitaires.

D'autres projets plus originaux se montent également autour de cette technologie, à l'image du projet Hopium Machina, une berline haut de gamme destinée à atteindre des performances encore inédites pour un véhicule de série à hydrogène, c'est-à-dire dépasser les 500 ch de puissance tout en proposant jusqu'à 1000 km d'autonomie. Sa production pourrait démarrer à partir de 2026.