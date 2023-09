Mostra de Venise 2023 : "Pauvres créatures", du Grec Yorgos Lanthimos, remporte le Lion d’or

Emma Stone explose les carcans hollywoodiens de la pudeur dans "Pauvres créatures", un Frankenstein au féminin qui a remporté le Lion d’or samedi à Venise.

Dans le film, la star hollywoodienne de "La-la-land" incarne Bella, une chimère au corps de femme adulte mais au cerveau de bébé, fabriqué par un obscur scientifique qui se fait appeler "Dieu", Godwin Baxter (Willem Dafoe).

Baxter veille jalousement sur sa créature, qu’il entend élever à l’abri des passions amoureuses, dans sa vaste maison laboratoire de Londres.

Quand Bella s’échappe de sa cage dorée au bras d’un homme (Mark Ruffalo) pour parcourir le monde, de Lisbonne à Paris en passant par Alexandrie, elle va découvrir tout en même temps, et sans aucun préjugé, le plaisir, le sexe et les sentiments.

Ses relations avec des hommes, notamment dans un bordel parisien -l’occasion d’apparition d’acteurs français comme Damien Bonnard- sont autant de façons d’apporter des touches humoristiques, ou de pointer les rapports de domination.

Le film de 02h35, en grande partie en noir et blanc, et qui doit sortir le 17 janvier 2024 dans les salles françaises, est signé d’un Yorgos Lanthimos plus baroque que jamais.