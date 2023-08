A ce contexte tendu s’ajoute une autre polémique. Dans sa sélection officielle, le délégué du Festival Alberto Barbera n’a pas hésité à programmer "Le palace", le dernier film de Roman Polanski et "Coup de chance", le 50e long-métrage de Woody Allen. Or ces deux légendes du cinéma mondial, depuis l’émergence du mouvement #Metoo, sont sous le feu des critiques à cause des accusations d’agressions sexuelles dont ils font l’objet. Mais en l’absence de condamnation, la Mostra a pris le parti de montrer leur œuvre récente. On verra ce week-end quel accueil leur réserveront les festivaliers…