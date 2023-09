Mostra 2023 : "The Palace", la comédie funèbre de Polanski, et "Maestro", Leonard Bernstein par Bradley Cooper

"The Palace" se déroule dans un prestigieux hôtel des Alpes suisses, à la veille du réveillon de l’an 2000. Alors que la menace du "bug" lié au passage vers le nouveau millénaire nourrit toutes les conversations, les richissimes clients de l’établissement prennent leurs quartiers. En vrac, on trouve un escroc texan, Mr Crush (Mickey Rourke), un milliardaire anglais cacochyme (John Cleese) mariée à une jeune cocotte, une marquise (Fanny Ardant) amoureuse de son petit chien, un chirurgien esthétique (Joaquim de Almeida) courtisé par toutes les vieilles rombières de l’hôtel, un acteur porno en fin de carrière, des mafieux russes avec des valises bourrées d’argent sale… Tout ce petit monde assaille de demandes excentriques le manager du palace, Mr Hansueli, qui ne sait plus où donner de la tête mais qui ne se dépare jamais de son calme légendaire…

L’intention de Roman Polanski (avec son coscénariste, le cinéaste polonais Jerzy Skolimowski) est assez limpide : réussir une comédie sarcastique sur les ultrariches, opérer un jeu de massacre réjouissant et politiquement incorrect. Le drame pour l’auteur du "Bal des Vampires" (pour citer un des rares films humoristiques de sa carrière), c’est qu’un certain Ruben Ostlund est passé avant lui avec "Triangle of sadness" et a épuisé le sujet de façon magistrale. Face à ce film auréolé de la Palme d’Or l’an dernier, "The Palace" fait très pâle figure. Polanski consacre la moitié de son film à présenter ses multiples personnages, pour faire espérer un climax – la soirée du réveillon – qui fait pschit comme un vieux champagne tiède et éventé. Il confond souvent humour transgressif avec pantalonnade comique qui semble sortie d’un show de feu Benny Hill, de sinistre mémoire. C’est insipide, c’est ringard et souvent vulgaire… Et si c’est un adieu au cinéma (Polanski a eu 90 ans le mois dernier), c’est une triste sortie de scène.