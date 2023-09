Mostra 2023 : "Poor things", le retour à l’avant-plan d’Emma Stone

"Poor things" démarre comme une variation autour du mythe de Frankenstein. A l’aube du XXe siècle, un savant démiurge, à moitié défiguré (Willem Dafoe) récupère le corps d’une femme enceinte qui s’est suicidée par noyade, et parvient à lui greffer le cerveau de son bébé pour la ramener à la vie. Bella Baxter (Emma Stone), d’objet de laboratoire, va devenir une femme de plus en plus évoluée qui va quitter le giron de son créateur pour vivre des pérégrinations en compagnie d’un avocat joueur et séducteur, Duncan (Mark Ruffalo)… Jusqu’à conquérir fièrement son indépendance.

Dans tous ses films ("Canine", "The lobster", "Mise à mort du cerf sacré"), Yorgos Lanthimos a toujours développé son goût pour l’étrange et l’anticonformisme, tant dans ses thématiques que dans sa mise en scène : cadrages déformants au grand-angle, travellings inattendus… Hélas, dans "Poor things", son style a basculé inutilement dans le maniérisme, voire l’autoparodie. Dans des décors surchargés – un bateau de croisière, un bordel parisien…- il multiplie les péripéties pittoresques jusqu’à tomber parfois dans une foire aux monstres qui fait penser à Jean-Pierre Jeunet dans ses plus mauvais jours.

Résultat : plus ce (trop) long récit avance, plus on se désintéresse du destin de l’héroïne. Dommage, car Emma Stone, comme de coutume, se dépense sans compter pour faire exister son personnage.