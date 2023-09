Mostra 2023 : "Le tueur", la BD adaptée par David Fincher et "La bête", Henry James revu par Bertrand Bonello

L’action de ce film, qui mélange délibérément les genres, le mélodrame et le fantastique, se déroule dans trois époques distinctes. En 2044, l’intelligence artificielle règne en maître et les émotions sont devenues une menace. Gabrielle (Léa Seydoux) subit le traitement d’une machine qui purifie son ADN en la plongeant dans ses vies antérieures pour la débarrasser de tout sentiment fort… Dans ce voyage intérieur, elle retrouve Louis (l’Anglais George McKay, qui remplace Gaspard Ulliel décédé dans un accident de ski) avec qui une complicité amoureuse s’est développée au fil du temps, sans jamais véritablement se concrétiser… Le film suit ainsi Gabrielle dans trois périodes décisives, 1910, 2014 et 2044.

A l’origine du film, il y a "La bête dans la jungle", un bref roman d’Henry James déjà adapté au théâtre par Marguerite Duras avec Sami Frey et Delphine Seyrig. C’est la chronique d’une histoire d’amour toujours inachevée entre John et May, parce que John refuse de s’engager, persuadé qu’une menace terrible, tapie comme une "bête dans la jungle", va s’abattre sur lui. Bertrand Bonello s’inspire très librement de ce texte devenu un classique pour échafauder son nouveau long-métrage. A l’arrivée, "La Bête" est un film touffu, traversé par quelques belles trouvailles visuelles et narratives, mais qui reste d’une opacité qui le rend terriblement hermétique.