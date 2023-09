A 50 ans, c’est la consécration pour Yorgos Lanthimos. Certes le cinéaste grec avait déjà décroché des prix à Cannes dans sa carrière, et avait remporté le Grand Prix du jury il y a cinq ans à Venise avec son film "La favorite", mais cette fois-ci, il se hisse sur la plus haute marche du podium et décroche le Lion d’Or avec " Poor things ". C’est une variation autour du mythe de Frankenstein, sauf qu’ici, la créature du savant fou est une femme, incarnée par la brillante Emma Stone, qui va décider de prendre son destin en main et vivre une sexualité sans tabou.