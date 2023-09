Mostra 2023 : "Ferrari", le portrait d’une légende italienne pour démarrer la compétition

Cela faisait vingt ans que le cinéaste américain Michael Mann, le réalisateur de "Heat" et de "Miami Vice", rêvait de raconter ce destin à l’écran. Aujourd’hui, à 80 ans, il a enfin réalisé son rêve dans un film plein de panache, qui alterne scènes intimistes et séquences de courses spectaculaires, avec une reconstitution d’époque assez flamboyante. Dans le rôle d’Enzo Ferrari, on retrouve Adam Driver qui, malgré la grève des acteurs à Hollywood, a pu se déplacer à la Mostra pour expliquer son rapport au personnage :

"C’est une responsabilité supplémentaire parce que ce n’est pas votre culture" avoue Driver. "Vous devez en savoir plus, vous immerger dans cet univers. En attendant, on propose notre version de cette histoire, si d’autres veulent raconter une autre version de cette histoire, un autre moment de sa vie, ok, mais ici c’est notre point de vue" conclut-il.